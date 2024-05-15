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Хави — о возможном уходе Араухо из «Барселоны»: он счастлив здесь

Хави — о возможном уходе Араухо из «Барселоны»: он счастлив здесь
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слухах о возможном уходе 25-летнего центрального защитника клуба Рональда Араухо летом.

«Я всегда разговариваю с Рони, и он знает, что я думаю. У меня нет никаких сомнений относительно его будущего. Он знает, чего я хочу для него, и он счастлив здесь», — приводит слова Хави знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что за ситуацией с продлением контракта Араухо следят «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании уругвайца. Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны» Б в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл за клуб 36 матчей, забил один мяч и совершил одну результативную передачу.

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