Олусегун: трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» был логичен

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мыслями о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит» по ходу текущего сезона.

«Трансфер Ахметова в «Зенит» логичен — это лучшее решение для него. Эта большая команда, ему нужно адаптироваться, и он будет играть ещё лучше. Он перешёл к принципиальному сопернику? Я не могу говорить за него, это его решение. Согласился бы я перейти в «Зенит»? Не могу пока сказать: если они сделают предложение мне, тогда и буду думать, какое принять решение», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Ильзат Ахметов перешёл из «Краснодара» в «Зенит» в минувшее зимнее трансферное окно. Сумма трансфера полузащитника в стан сине-бело-голубых, по сведениям портала Transfermarkt, составила € 850 тыс. С клубом из Санкт-Петербурга Ахметов подписал контракт сроком до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на год.

Напомним, «Краснодар» с 50 очками после 28 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте сейчас идет «Зенит» (51).