«Челси» получит солидную выплату благодаря завершившему карьеру Азару — The Telegraph

Лондонский «Челси» получит от мадридского «Реала» бонус за трансфер бельгийского игрока Эдена Азара, несмотря на то что он уже завершил карьеру. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в соглашении между клубами были предусмотрены бонусы за выход мадридского клуба в финал Лиги чемпионов УЕФА. Теперь «Челси» полагается € 6 млн. Всё потому, что в этом сезоне Азар ещё считался игроком «Реала».

Отметим, что бельгиец перешёл из «Челси» в мадридский «Реал» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 115 млн. За четыре года в мадридском клубе Азар провёл 76 матчей, в которых забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года.