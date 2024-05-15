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«Челси» получит солидную выплату благодаря завершившему карьеру Азару — The Telegraph

«Челси» получит солидную выплату благодаря завершившему карьеру Азару — The Telegraph
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Лондонский «Челси» получит от мадридского «Реала» бонус за трансфер бельгийского игрока Эдена Азара, несмотря на то что он уже завершил карьеру. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в соглашении между клубами были предусмотрены бонусы за выход мадридского клуба в финал Лиги чемпионов УЕФА. Теперь «Челси» полагается € 6 млн. Всё потому, что в этом сезоне Азар ещё считался игроком «Реала».

Отметим, что бельгиец перешёл из «Челси» в мадридский «Реал» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 115 млн. За четыре года в мадридском клубе Азар провёл 76 матчей, в которых забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года.

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