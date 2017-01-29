Крузе: одного тайма хорошей игры против «Баварии» недостаточно

Нападающий «Вердера» Макс Крузе прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в 18-м туре чемпионата Германии.
«Фрайбург» на прошлой неделе показал, что против «Баварии» можно играть. С той игрой, что мы показывали во втором тайме, всё возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против «Баварии», то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка», — цитирует Крузе официальный сайт мюнхенской команды.