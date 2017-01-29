Хайдель: возможно, «Шальке» сейчас нужен именно матч с «Баварией»

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:1). «Шальке» находится на 10-й строчке в таблице.
«Я очень разочарован результатом, потому что перед матчем было хорошее предчувствие. Он сложился совсем не так, как мы рассчитывали. У нас был отличный шанс подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, но мы упустили его и не смогли продемонстрировать хороший футбол. Дело не в желании игроков или самоотдаче. Мы не нашли своей игры. Команда, которая была сегодня на поле, может и должна играть намного лучше. Если ей этого не удаётся, то получается подобный результат. Разговоры о судействе и нарушении в момент гола меня не слишком интересуют. Вопреки ним, мы просто должны были сыграть лучше.
Мы прекрасно знаем, что следующий матч предстоит сыграть с «Баварией». Тяжелее соперника не могло и быть. Возможно, именно такой соперник нужен нам сейчас. В первую очередь нам необходимо оторваться от команд позади нас, а потом уже думать о местах вверху турнирной таблицы. Я не хочу говорить сейчас о еврокубковой зоне», — цитирует Хайделя сайт «Шальке».