Компани: я самый счастливый футболист на свете

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился эмоциями от своего возвращения на поле в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (3:0). Бельгийский защитник сыграл впервые с ноября прошлого года.
«Могу сказать, что я самый счастливый футболист на свете. Я упорно трудился ради возвращения на поле и возможности сыграть 90 минут за клуб, который так много значит для меня. Я не играл долгое время, поэтому было бы глупо считать, что я готов на 100 %, но я приобрёл нужный опыт. Игра не была простой, но я понимал, что нужно делать», — сказал Компани в интервью официальному сайту «Сити».