Шишкин: для меня «Краснодар» — хороший вариант. Надеюсь, и я для него тоже

Защитник Роман Шишкин, который перешёл из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды, высоко оценил игру «быков».
«Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз „Краснодар“. Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы. Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня „Краснодар“ — хороший вариант. Надеюсь, и я для него.
«Краснодар» играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против «Краснодара», потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов. Переход любого игрока требует какого-то времени для адаптации. Но то, что я знаю практически полкоманды, большой плюс.
Отнёсся к решению «Локомотива» как профессионал. В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители «Краснодара», и мы договорились об аренде до конца сезона. Знаете, меня многое связывает с «Локомотивом»: я провёл там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата. После аренды вернусь в «Локомотив», а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать ещё два года", — цитирует Шишкина ТАСС.