Конте хочет видеть в «Челси» форварда «Сассуоло» Берарди

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в лондонской команде нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica. Итальянский специалист надеется, что руководство синих займётся трансфером его соотечественника грядущим летом.
Берарди пропустил почти всю первую часть сезона из-за травмы, однако вернулся в строй в январе и уже сыграл в трёх матчах. Приоритетным правом выкупа 22-летнего форварда за € 25 млн обладает бывший клуб Конте «Ювентус».