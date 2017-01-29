Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Хорсенс» в контрольном матче

В контрольном матче на сборе в Испании московский ЦСКА со счётом 4:0 разгромил седьмую команду чемпионата Дании «Хорсенс». На 24-й минуте Марио Фернандес вывел «армейцев» вперёд, на 39-й минуте отличился Фёдор Чалов, в начале второго тайма голом отметился Алексей Ионов, а на 78-й минуте Чалов оформил дубль.
Контрольный матч
ЦСКА (Москва, Россия) — «Хорсенс» (Хорсенс, Дания) — 4:0 (2:0)
Голы: Марио Фернандес, 23 (1:0); Чалов, 39 (2:0); Ионов, 49 (3:0); Чалов, 78 (4:0).
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Миланов (Щенников, 70), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 70), Головин (Кучаев, 80), Ионов (Жамалетдинов, 70), Чалов.