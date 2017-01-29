Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Матч «Спартака» стал самым просматриваемым среди клубов РФПЛ в зимнюю паузу

29 января 2017, воскресенье. 19:44. Футбол
Товарищеский матч «Спартака» со вторым составом словацкой «Жилины» (5:1), который состоялся накануне, стал самым просматриваемым среди клубов РФПЛ в зимнюю паузу, сообщает официальный сайт команды. Трансляцию встречи на официальном канале красно-белых в Youtube за сутки посмотрели более 270 тыс. человек.

«Жилина-II» — команда молодая, но честолюбивая, хорошо обученная и не из робкого десятка. Между тем мало кто в России до вчерашнего дня знал о существовании у этого словацкого клуба второй команды. Но прямая трансляция матча на нашем официальном канале в Youtube, пусть и с одной камеры, собрала у экранов мониторов более 40 тыс. зрителей! А за сутки игру в записи посмотрели 270 тыс. наших верных болельщиков! Кстати, намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой. А ведь некоторые их наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
Жилина ФК Спартак
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
20:24 Петраков: пока непонятно, останется ли Риера в «Томи», человеку уже 34 всё-таки
20:19 Джикия и Адриано работали по индивидуальной программе на тренировке «Спартака»
20:15 Калитвинцев: первый тайм «Динамо» провело плохо, во втором — включили скорости
20:09 «Севилья», оставшись вдесятером в начале матча, проиграла «Эспаньолу»
20:02 Чарльтон вручил Руни приз лучшему бомбардиру в истории «Манчестер Юнайтед»
19:54 «Локомотив» обыграл третью команду чемпионата Хорватии в товарищеском матче
19:50 Штоффельсхаус: Фарфан — не последний новичок «Локомотива», болельщики будут рады
19:44 Матч «Спартака» стал самым просматриваемым среди клубов РФПЛ в зимнюю паузу
19:37 Крицюк: российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег
19:23 «Фрайбург» на своём поле обыграл «Герту»
19:19 Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Хорсенс» в контрольном матче
19:09 Кутин получил сотрясение головы и повреждение ключицы на тренировке «Спартака»
19:03 «Ювентус» обыграл «Сассуоло», «Рома» уступила «Сампдории», «Милан» — «Удинезе»
18:56 «Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в таблице Лиги 1
18:53 «Крылья Советов» сыграли вничью со «Шпортом»
18:50 Московское «Динамо» обыграло «Томь» в товарищеском матче
18:41 Видео. «Саутгемптон» — «Арсенал»
18:39 Дюриш: «Оренбург» сделал мне предложение, которое поступает не каждый день
18:36 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: видео лучших моментов
18:16 Швайнштайгер выйдет в стартовом составе «МЮ» впервые за 385 дней
18:07 «Челси» — «Брентфорд»: видеообзор
17:57 Видео. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
17:55 Нападающий «Халл Сити» не забил два пенальти в течение 30 секунд
17:47 «Уфа» обыграла восьмой клуб чемпионата Болгарии в товарищеском матче
17:38 Экс-форвард ЦСКА Нецид близок к переходу в «Легию»
17:30 Нападающий ЦСКА Траоре, скорее всего, продолжит карьеру в «Бешикташе»
17:24 «Фулхэм» разгромил «Халл Сити» в 1/16 финала Кубка Англии
17:12 «Миллуолл» из 3-го дивизиона обыграл «Уотфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
17:03 Луис Энрике: судьи нуждаются в помощи
16:50 Аке: было приятно, что Конте отозвал меня из аренды
16:41 Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Хорсенсом»
16:38 Дуссье подал в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара
16:32 «Вест Хэм» объявил, что согласился продать Пайета в «Марсель» за £ 25 млн
16:26 «Торино» сыграл вничью с «Аталантой»
16:08 Геркус: Фарфан способен разнообразить и усилить атакующие действия «Локомотива»
16:03 Фарфан стал игроком «Локомотива»
16:01 Судьи не засчитали чистый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса»
15:53 Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
15:37 Виллаш-Боаш поблагодарил «Зенит» за поздравление с китайским Новым годом
15:27 «Ливерпуль» организовал частный самолёт для Мане в преддверии матча с «Челси»
15:19 Конте хочет видеть в «Челси» форварда «Сассуоло» Берарди
15:00 Футболисты, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
14:56 Оланаре: уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году
14:46 «МЮ» дозаявит Швайнштайгера на Лигу Европы
14:20 «Оренбург» проведёт пять контрольных матчей на втором сборе в Белеке
Все новости RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+