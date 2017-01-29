Матч «Спартака» стал самым просматриваемым среди клубов РФПЛ в зимнюю паузу

Товарищеский матч «Спартака» со вторым составом словацкой «Жилины» (5:1), который состоялся накануне, стал самым просматриваемым среди клубов РФПЛ в зимнюю паузу, сообщает официальный сайт команды. Трансляцию встречи на официальном канале красно-белых в Youtube за сутки посмотрели более 270 тыс. человек.
«Жилина-II» — команда молодая, но честолюбивая, хорошо обученная и не из робкого десятка. Между тем мало кто в России до вчерашнего дня знал о существовании у этого словацкого клуба второй команды. Но прямая трансляция матча на нашем официальном канале в Youtube, пусть и с одной камеры, собрала у экранов мониторов более 40 тыс. зрителей! А за сутки игру в записи посмотрели 270 тыс. наших верных болельщиков! Кстати, намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой. А ведь некоторые их наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.