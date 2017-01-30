Сарри: у «Наполи» нет поводов для беспокойства после ничьей с «Палермо»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри выразил разочарование по поводу ничейного исхода матча 22-го тура Серии А с «Палермо» (1:1).
«Мы создали множество моментов в игре с „Палермо“, однако не были точны в завершающей стадии. Но мне не показалось, что команда сегодня играла плохо. Соперник сумел использовать единственную свою возможность и забил. Есть разочарование от результата, но серьёзных поводов для беспокойства нет, потому что футболисты играли достойно», — приводит слова Сарри TMW.
«Наполи» (45 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Палермо» (11) находится на предпоследней, 19-й строчке.