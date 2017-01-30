Хесе перейдёт в «Лас-Пальмас» на правах аренды

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хесе Родригес, защищающий ныне цвета «ПСЖ», будет выступать за «Лас-Пальмас» на правах аренды, сообщает Marca.
Согласно информации источника, стороны окончательно достигли соглашения и не хватает лишь официального подтверждения со стороны клубов. Аренда Хесе в «Лас-Пальмасе» будет оформлена до конца текущего сезона.
На днях президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес отметил, что Хесе ещё никогда не был так близок к переходу в испанский клуб.
Хесе не пользуется доверием главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. По итогам 22 туров чемпионата Франции он принял участие в 9 матчах, но в основном составе вышел на поле лишь в 1 игре, став автором 1 гола.