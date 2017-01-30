Крицюк: Смолов сильнее Зе Луиша и Эдера

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк, поигравший в Португалии, выразил мнение, что нападающий краснодарской команды Фёдор Смолов сильнее форварда «Спартака» Зе Луиша и голеадора сборной Португалии Антонио Эдера.
«В «Браге» я играл с футболистами, выигравшими Евро. Не ожидал, что они так далеко пройдут, а тем более что выиграют турнир. В составе одна большая звезда – Роналду. Есть несколько хороших игроков, но мы знаем, что на Евро-2016 были сборные, чьи составы смотрелись сильнее. С тремя парнями я вообще недавно играл в «Браге» — с Эдером, Рафой и Эдуардо. Поздравил их через соцсети. Они хорошие ребята: открытые, трудолюбивые – у нас в команде вообще коллектив был отличный. Кстати, пусть португальцы не обижаются, но в финале ни за кого не болел. Но когда забил именно Эдер – вскочил от радости. У него действительно столько травм было, многое не получалось, но человек работал, терпел, получил игровое время.
Кто сильнее — Эдер, Зе Луиш (Крицюк и Зе Луиш играли вместе в «Браге». — Прим. ред.) или Смолов? Федя. У Зе Луиша тоже хороший набор качеств, мощь, удар, но Федя хорош в большем количестве компонентов. И, что главное, он тоньше, хитрее», — сказал Крицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.