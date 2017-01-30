Костакурта: «Ювентус» сильнее «Интера» как по всем игрокам, так и по тактике

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта проанализировал предстоящий матч 23-го тура чемпионата Испании между туринским «Ювентусом» и «Интером». Костакурта считает, что «старая синьора» изначально сильнее и имеет больше шансов на победу.
«Считаю, что «Ювентус» сильнее «Интера» как по всем 11 игрокам, которые выйдут на поле, так и по тактике. Тем не менее в данный момент «Интер» уже является командой, способной побороться с «Ювентусом». Правда, здесь речь не идёт о равной борьбе», — приводит слова Костакурты La Gazzetta dello Sport.
Встреча между «Ювентусом» и «Интером» состоится 5 февраля на поле бьянконери.