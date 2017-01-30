«Ювентус» рассматривает вариант приобретения Пасторе

«Ювентус» рассматривает возможность летом усилить состав полузащитником «ПСЖ» Хавьером Пасторе. Как сообщает France Football, сам 27-летним футболист не против покинуть французскую команду по окончанию сезона, учитывая не сложившиеся отношения с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери.
Отмечается, что аргентинец имеет выгодные с финансовой точки зрения предложения из Китая, но Пасторе собирается продолжить карьеру в Европе.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.