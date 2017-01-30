Роналду оскорбил болельщиков «Реала» нецензурными словами

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обругал болельщиков команды нецензурными словами в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), передаёт испанское интернет-издание Sport.
В одном из эпизодов игры он потерял мяч, после чего его начали освистывать. Футболист сборной Португалии, ставший автором одного гола в этой встрече, в свою очередь не совладал с нервами и назвал болельщиков сукиными детьми.
В последнее время для Роналду вопрос взаимоотношения с болельщиками клуба является болезненной темой. Игрок неоднократно разочаровывал своей игрой, за что удостаивался освистывания.