Анчелотти: Лам мог бы стать новым Паоло Мальдини и играть до 40 лет

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в очередной раз выразил надежду на то, что капитан команды Филипп Лам по окончании нынешнего сезона не повесит бутсы на гвоздь. В последнее время в немецких СМИ неоднократно обсуждался вопрос о том, что Лам может со следующего сезона стать спортивным директором клуба.
«Я сказал Ламу, что он мне нужен до конца срока действия его контракта. Он в хорошем состоянии, и у него нет проблем. Филипп мог бы стать новым Паоло Мальдини и играть до 40 лет», — приводит слова итальянского специалиста Kicker.
Действующее соглашение Лама с немецким грандом в силе до лета 2018 года.
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Мальдини защищал цвета россонери с 1984 по 2009 год.