Григорян: с какой-то стороны недоволен, как выглядел «Анжи» в контрольных матчах

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора.
«Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось — это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники — и наиграть её. Строить командную игру без этой оси как в атаке, так и в обороне невозможно. Её мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу как игроков основного состава. В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному — организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остаётся актуальным, потому что состав меняется практически процентов на 80.
Результаты контрольных матчей? С какой-то стороны результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считаное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее я бы не стал обращать внимание на результаты матчей, потому что шёл процесс построения команды и центральной оси. Допустим, в центре полузащиты играл Гурам Тетрашвили, который по амплуа является крайним защитником.
Задачи на втором сборе? Основная задача второго сбора – формирование костяка команды, который будет выступать в чемпионате», — цитирует Григоряна пресс-служба клуба.