Сарри: мог ожидать переход Игуаина в АПЛ, но не в «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал переход бывшего нападающего команды Гонсало Игуаина в туринский «Ювентус». Футболист сборной Аргентины пополнил ряды «старой синьоры» перед стартом нынешнего сезона.
«Когда Игуаин покинул «Наполи», это был трудный момент. Я мог ожидать его переход в АПЛ, но не в «Ювентус». И это сделало его уход из «Наполи» более тяжёлым. Некоторое время я ничего не хотел слышать о нём. В некоторой степени это похоже на взаимоотношения отца со своим сыном, который злит его. Игуаин сделал спорный выбор, однако это не означает, что он недостойный человек. Я многим обязан ему», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.