Джафар, который не подошёл ЦСКА, присоединился к «Актобе»

Нападающий Абдулла Джафар, который находился на просмотре в московском ЦСКА и «армейцам» не подошёл, присоединился к «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Молодой нападающий из Буркина-Фасо Абдуллa Джафар прибыл в расположение ФК «Актобе» в Турцию», — говорится на официальном сайте.
Абдулла Джафар начинал карьеру футболиста во Франции в академии ФК «Саннуа». Основным вектором развития французского клуба является раскрытие игрового потенциала у игроков. Этот клуб, можно сказать, является трамплином в большой футбол для молодых талантов во Франции.
В 2016 году игрок номинировался на звание одного из лучших игроков до 18 лет во Франции.