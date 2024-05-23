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Дмитрий Булыкин: Миранчук не вымучил трофей в «Аталанте», а выиграл

Дмитрий Булыкин: Миранчук не вымучил трофей в «Аталанте», а выиграл
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Напомним, накануне, 22 мая, итальянская команда стала победителем Лиги Европы сезона-2023/2024, обыграв в финале турнира леверкузенский «Байер» (3:0).

«Миранчук не вымучил трофей, а выиграл. Он является частью команды и выиграл трофей наравне со всеми. Поздравляю его! Он запомнит это на всю жизнь. Это очень хорошее событие в его жизни и карьере.

Ничего страшного, что его не выпустили в финале — такое бывает. Самое главное, что он выиграл трофей. Это напишется в его истории и карьере, а это очень здорово», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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