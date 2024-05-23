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Червиченко: «Зенит» обыграет «Ростов» — команда Карпина будет в отпускном состоянии

Червиченко: «Зенит» обыграет «Ростов» — команда Карпина будет в отпускном состоянии
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов». Но не потому что «Зенит» такой хороший и непобедимый, а просто «Ростов», не имея шансов ни подняться, ни опуститься, будет уже в отпускном состоянии. Никто убиваться не будет — зачем перед отпуском ноги ломать? Наверное, Карпин ещё и выпустит молодых, чтобы они почувствовали свою силу против «Зенита», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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