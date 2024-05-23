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Булыкин: победа «Аталанты» стала неожиданностью, но у «Байера» ничего не получилось

Булыкин: победа «Аталанты» стала неожиданностью, но у «Байера» ничего не получилось
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы. Вчера, 22 мая, итальянский клуб в финале турнира обыграл немецкий «Байер» со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В составе «Аталанты» хет-трик оформил нигерийский нападающий Адемола Лукман.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Для всех победа «Аталанты» стала неожиданностью. «Байер» выдал такую серию и вышел в финал, где нужно было напрячься, но у них ничего не получилось. «Аталанта» сыграла очень здорово, организованно и дисциплинированно. Они победили заслуженно, а Лукман вообще красавчик — завалил три шикарных мяча», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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