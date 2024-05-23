Булыкин: победа «Аталанты» стала неожиданностью, но у «Байера» ничего не получилось

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы. Вчера, 22 мая, итальянский клуб в финале турнира обыграл немецкий «Байер» со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В составе «Аталанты» хет-трик оформил нигерийский нападающий Адемола Лукман.

«Для всех победа «Аталанты» стала неожиданностью. «Байер» выдал такую серию и вышел в финал, где нужно было напрячься, но у них ничего не получилось. «Аталанта» сыграла очень здорово, организованно и дисциплинированно. Они победили заслуженно, а Лукман вообще красавчик — завалил три шикарных мяча», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.