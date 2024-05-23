Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнёрам исповедаться

Беляев: Дзюба называл нас с Новосельцевым батюшками, предлагал партнёрам исповедаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», поделился воспоминаниями о совместной игре с Артёмом Дзюбой. Беляев признался, что форвард подкалывал его и Ивана Новосельцева из-за бороды.

— Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артёмом?
— Артём был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала. Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?
— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнёрам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много. Пожалуй, Артём — самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Материалы по теме
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Эксклюзив
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android