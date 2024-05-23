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Беляев: Божович коверкал фамилии в стиле Сёмина

Беляев: Божович коверкал фамилии в стиле Сёмина
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», поделился воспоминаниями о тренере Миодраге Божовиче. По словам футболиста, Божович часто коверкал фамилии и разговаривал со смешным акцентом.

— В «Локо» пришли Билич с Чорлукой, и вас отправили в «Ростов». Там впервые пересеклись с Божовичем.
— Он тоже позитивный и временами взрывной. Мог налететь вихрем и отчитать. О Божовиче только хорошие воспоминания. При нём я играл и рос как футболист. Миодраг говорит с очень смешным балканским акцентом, поэтому даже самая обычная его шутка казалась безумно смешной. Коверкал фамилии. Тоже в стиле Юрия Палыча, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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