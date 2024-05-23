Беляев: Павлюченко и Глушаков подшучивали надо мной после матча «Локо» с «Атлетиком»

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев поделился воспоминаниями о матче с мадридским «Атлетико» в Лиге Европы.

— В ноябре 2011-го вы играли в Первой лиге за владимирское «Торпедо», а уже в феврале 2012–го — в плей-офф Лиги Европы против «Атлетика». Насколько трудно было переключиться?

— Моя карьера поступательно шла вверх. Против «КАМАЗа» за «Торпедо» я даже оформил хет-трик. Как раз у папы был день рождения. Настали зимние сборы, и «Локомотив» вернул меня из Владимира — хотели оценить меня на сборах. За это спасибо Кириллу Котову, который работал в «Локо» спортивным директором, и Ольге Юрьевне Смородской. Я смог себя показать. Ян Дюрица приболел, и мне дали шанс. Как раз первым матчем стал тот самый с «Атлетиком». После Первой лиги, конечно, разница ощущалась. Но я был в себе уверен. Возможно, даже слишком. Это мне помогло: коленки не тряслись. На эмоциях почувствовал, что справляюсь, привык к новым скоростям и стал полноценным игроком основы.

— Один из памятных моментов того противостояния с «Атлетиком», как вы чуть не схлестнулись с нападающим Гаиской Токеро.

— Я сыграл в подкате и достаточно жёстко попал по нему. Он гневно двинулся в мою сторону, но я перевёл всё в шутливую форму, и чем-то серьёзным дело не обернулось.

— Партнёры потом подкалывали?

— Торбинский, Павлюченко и Глушаков подшучивали, не без этого. Я не грузился и в ответ так же шутил. В «Локомотиве» была здоровая атмосфера, без дедовщины, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.