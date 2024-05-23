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Максим Беляев: в 23 года планировал уехать в АПЛ

Максим Беляев: в 23 года планировал уехать в АПЛ
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал, что в 23 года планировал перебраться в АПЛ.

— Дебют в еврокубках, постоянная практика в РПЛ, гол в ворота «Динамо». И всё это в 20 лет. Ощущали себя звездой?
— Нисколько. Для меня всё шло по плану. Я дебютировал за основу «Локо» в 17 лет. Ставил себе цель в 20 лет стабильно играть в РПЛ — и добился её. В 23 планировал уехать в чемпионат Англии. Считал АПЛ лучшей лигой мира и стремился туда, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Беляев перешёл в «Ленинградец» из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.

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