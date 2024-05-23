Игрок ЦСКА Файзуллаев: у нас есть шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что армейцам по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2024/2025.

— О чём ты мечтаешь?

— Хочу выйти на чемпионат мира со сборной и стать чемпионом с ЦСКА. Если хорошо подготовимся и будем много работать, у нас есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.