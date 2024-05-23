Юрий Семин: Миранчук на все 100 процентов причастен к титулу Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вкладе российского полузащитника Алексея Миранчука в победу итальянской «Аталанты» в Лиге Европы. Вчера, 22 мая, в финале Лиги Европы «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Конечно, всем нам хотелось увидеть Алексея на поле в финале Лиги Европы. Но Гасперини выиграл титул, значит, нигде не ошибся. Вклад Миранчука в победу? Алексей причастен к титулу на все 100 процентов. Поздравляю его с заслуженным трофеем», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Все три мяча в составе «Аталанты» забил нигерийский нападающий Адемола Лукман. Он отметился голами на 12-й, 26-й и 75-й минутах.