Гимнаст Далалоян — о зарплатах футболистов: зарабатывают хорошо, лишь бы играли хорошо

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» ответил на вопрос о зарплатах футболистов.

— В Сети есть видео, где ты чеканешь мяч не хуже, чем многие футболисты, но зарабатывают больше они, это справедливо?

— Да и пусть зарабатывают, это же здорово, ребята делают своё дело, я делаю своё дело. Раньше были какие-то разговоры, да почему футболисты там такие деньги зарабатывают, в компаниях там где-то, но сейчас я как-то к этому более спокойно, что ли, отношусь. Конечно, они и впахивают тоже немало, и внимание к ним тоже очень большое, много зрителей, много фанатов. Огромная ответственность. Контракты там тоже, когда они сидят на базах постоянно. Зарабатывают хорошо, лишь бы играли хорошо.

28-летний Далалоян — олимпийский чемпион в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира и обладатель пяти золотых медалей первенств Европы.