Беляев: в «Арсенале» меня хотели урезать по зарплате на 70%, без компромиссов и надбавок

Бывший защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал, как в клубе ему предложили несправедливое понижение зарплаты.

— В «Арсенале» вы провели основную часть карьеры, принесли много пользы. Когда клуб предложил существенное понижение зарплаты, какие эмоции испытали?

— Понимал, что подобное может произойти. Мы опустились в ФНЛ. У меня оставался действующий контракт, который изменениям не соответствовал. В такой ситуации оказался далеко не только я. На понижение предложили пойти всем, в том числе и мне. Чтобы не обременять «Арсенал», я попросил: дайте мне время и помогите найти новое место работы. Вариантов так и не нашлось. Меня просто отстранили от главной команды и дали возможность только тренироваться с дублем.

— И вы потеряли целый год. Неужели понижение зарплаты было настолько существенным?

— Я готов был понизить зарплату, но предложили откровенно обвальные условия.

— Давайте даже без конкретной суммы. Допустим, было 100 тысяч рублей, а предложили…

— 30. Меня хотели урезать на 70%. Причём без каких-либо компромиссов и надбавок. Например, могли бы прописать определённые бонусы за возвращение в РПЛ. Такого не было. Просто пошли на принцип: либо подписываешь контракт на наших условиях, либо не будешь играть, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.