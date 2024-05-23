Николай Наумов: победа «Аталанты» в Лиге Европы омрачена отсутствием Миранчука на поле

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по итогам финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0).

«Победа «Аталанты» в Лиге Европы омрачена тем, что Миранчук не вышел на поле. Я даже рассчитывал, что он выйдет в стартовом составе, конечно, не думал, что ему дадут сыграть полный матч, но минут 60-70 должен был отыграть. Я расстроился, но Гасперини такой тренер, его очень трудно понять. Может быть, он тонкий ценитель игры и понимал, как надо обыграть «Байер», поэтому именно такой состав выбрал. Ему есть оправдание, почему он не выпустил Миранчука, потому что счёт разгромный. Вообще, результат неожиданный, мало кто из экспертов предполагал, что «Байер» так безвольно проиграет «Аталанте», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.