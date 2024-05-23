«Вест Хэм» объявил о назначении Лопетеги на должность главного тренера

Испанский специалист Хулен Лопетеги назначен главным тренером лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Хулен начинал свою профессиональную карьеру в «Райо Вальекано». После 54-летний специалист был тренером в «Кастилье», молодёжных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».

Фото: Официальный сайт ФК «Вест Хэм»

Напомним, в начале мая «Вест Хэм» объявил, что по завершении сезона-2023/2024 клуб покинет Дэвид Мойес, который занимал должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза победил, 43 раза сыграл вничью и потерпел 83 поражения.