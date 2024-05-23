Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев рассказал, почему весной стал реже попадать в стартовый состав ЦСКА

Файзуллаев рассказал, почему весной стал реже попадать в стартовый состав ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему в начале весны потерял место в стартовом составе армейцев.

— Почему в марте потерял доверие Федотова?
— Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Файзуллаев: у нас есть шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android