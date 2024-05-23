Файзуллаев рассказал, почему весной стал реже попадать в стартовый состав ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему в начале весны потерял место в стартовом составе армейцев.

— Почему в марте потерял доверие Федотова?

— Я пропустил большую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.