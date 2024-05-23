Гимнаст Далалоян: «Динамо» всегда чемпион, как ни крути

Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Артур Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» рассказал об отношении к футбольном клубу «Динамо». Спортсмен считает, что команда всегда является победителем.

— Ты взял золото в команде, а как думаешь, футбольное «Динамо» — это команда чемпион?

— Я уверен, что они на пути и на правильном пути к чемпионству. Были, конечно, сложные моменты и времена, когда состав был так себе, но сейчас… Да ладно, «Динамо» всегда чемпион, как ни крути.

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка.