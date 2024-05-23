Беляев: в самолёте Коусейру сказал: «Иди в туалет и сиди там, сколько потребуется»

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», высказался о бывшем тренере железнодорожников Жозе Коусейру.

— В РПЛ вы полноценно заиграли при Жозе Коусейру.

— Коусейру был ко мне добр. Мы с ним особо не общались, но он меня частенько подбадривал. Как и Юрий Палыч. Это правильный подход. Жозе не боялся доверять молодым. В первом матче с «Атлетиком» мы победили (2:1), и после этого он сказал: «Если бы Беляев «привёз», моя голова бы точно полетела». Жозе рисковал, и я ему за доверие отплатил хорошей игрой, не подвёл его. Он сыграл огромную роль в моём становлении, за что ему также очень благодарен.

— Добрый поступок Коусейру, который особенно запомнился?

— Немного странный случай, но расскажу. Мы отыграли матч с «Кубанью» при колоссальной жаре. У меня было сильное обезвоживание, дико крутило живот. В самолёте располагались отдельные места для футболистов и вип-зона тренерского штаба. Коусейру увидел моё волнение, подозвал меня и сказал: «Иди в наш туалет и сиди там, сколько потребуется, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.