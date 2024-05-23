Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беляев: в самолёте Коусейру сказал: «Иди в туалет и сиди там, сколько потребуется»

Беляев: в самолёте Коусейру сказал: «Иди в туалет и сиди там, сколько потребуется»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», высказался о бывшем тренере железнодорожников Жозе Коусейру.

— В РПЛ вы полноценно заиграли при Жозе Коусейру.
— Коусейру был ко мне добр. Мы с ним особо не общались, но он меня частенько подбадривал. Как и Юрий Палыч. Это правильный подход. Жозе не боялся доверять молодым. В первом матче с «Атлетиком» мы победили (2:1), и после этого он сказал: «Если бы Беляев «привёз», моя голова бы точно полетела». Жозе рисковал, и я ему за доверие отплатил хорошей игрой, не подвёл его. Он сыграл огромную роль в моём становлении, за что ему также очень благодарен.

— Добрый поступок Коусейру, который особенно запомнился?
— Немного странный случай, но расскажу. Мы отыграли матч с «Кубанью» при колоссальной жаре. У меня было сильное обезвоживание, дико крутило живот. В самолёте располагались отдельные места для футболистов и вип-зона тренерского штаба. Коусейру увидел моё волнение, подозвал меня и сказал: «Иди в наш туалет и сиди там, сколько потребуется, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Материалы по теме
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Эксклюзив
«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android