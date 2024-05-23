18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» в социальных сетях объявил о назначении Ахмата Кадырова на должность президента клуба.

«Новым президентом футбольного клуба «Ахмат» назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты. Одним из вице-президентов клуба утверждён первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов.

Желаем удачи и успехов во благо родного клуба «Ахмат». Вместе победим!» — написано в заявлении клуба.

18-летний Ахмат Кадыров является сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Сегодня, 23 мая, было объявлено, что Магомед Даудов покинул пост президента «Ахмата».