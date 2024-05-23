Стали известны судейские назначения на матчи заключительного, 34-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 34-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Все матчи, кроме встречи «Енисей» — «Тюмень» (9:00 мск), пройдут в одно время в субботу, 25 мая. Начало игр — в 13:00 мск.

«Енисей» — «Тюмень»: Игорь Захаров (Казань) – Алексей Линкин (Воронеж), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Виталий Евдокимов (Барнаул), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Химки» — «Черноморец»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Денис Петров (Астрахань), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Алания» — «Динамо»: Сергей Куликов (Саранск) – Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Данил Набока (Краснодар), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат –Евгений Летин (Московская область);

«Родина» — «Нефтехимик»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), Максим Белокур (Находка), резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Шинник» — «Арсенал»: Александр Машлякевич (Москва) – Артем Перов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Дмитрий Матвеев (Иваново), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Акрон» — «СКА-Хабаровск»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Максим Каюмов (Москва), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«КАМАЗ» — «Сокол»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Станислав Попков (Петрозаводск), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Волгарь» — «Кубань»: Герман Коваленко (Казань) – Александр Приходько (Москва), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Ленинградец» — «Торпедо»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Александр Чекалин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Артем Смолин (Вологда), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва).