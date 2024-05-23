В РФС рассказали, что организуют показ матча Беларусь — Россия на ПМЭФ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об участии организации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

«Проведём гала-матч между медийной сборной России, в которую войдут звёзды шоу-бизнеса и медиа, легенды спорта, журналисты, и командой организатора форума фонда «Росконгресс». Организуем для гостей и участников форума публичный показ товарищеского матча Беларусь – Россия, который пройдёт 7 июня в Минске. Также в заключительный день работы форума 8 июня приглашаем всех на «Газпром Арену» на матч за Суперкубок среди женских команд «Зенит» — ЦСКА», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России в июне проведёт только второй матч в 2024 году. Встреча в Беларуси состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.