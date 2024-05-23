Заварзин: ни у «Краснодара», ни у «Динамо» нет чемпионского духа

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Краснодаром».

«У «Динамо», конечно, больше шансов, потому что им ничейка нужна, но «Краснодар» зато играет дома – они понесутся как сумасшедшие. Единственное, что обе команды в равных условиях – и те могут перегореть, ничего не показать, и эти. Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют – закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет», — приводит слова Заварзина Vprognoze.ru.

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка.