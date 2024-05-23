Аршавин: Миранчук заслужил находиться в этой «Аталанте»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте» после победы итальянской команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0). По его мнению, Миранчук заслужил находиться в команде, которая выиграла еврокубковый турнир.

«Когда не было Лукмена и еще кого‑то, Миранчук завоевал место в старте, он в декабре‑январе был лучшим игроком команды. Леша здорово воспринял это замещение, воспользовался шансом. Он, безусловно, заслужил находиться в этой команде», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.