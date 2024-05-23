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Экс-игрок Люксембурга Зарицкий: если Миранчуку не доверятся в «Аталанте», надо уходить

Экс-игрок Люксембурга Зарицкий: если Миранчуку не доверятся в «Аталанте», надо уходить
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Бывший игрок сборной Люксембурга Михаил Зарицкий считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку нужно будет покинуть «Аталанту», если в итальянском клубе ему не будут доверять.

«Всё будет зависеть от того, как Гасперини рассчитывает на Миранчука на следующий год. Если будет больше доверия, то это хороший клуб для Алексея. Они выступят в Лиге чемпионов. Повторюсь, всё зависит от тренера, от его планов на игру. Если «Аталанта» будет придерживаться такого прессинга, то Алексею будет тяжело. А если доверия не окажется, то надо уходить и искать того тренера и систему, которые тебе подходят», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, накануне «Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы сезона-2023/2024. Миранчук на поле в этой игре не выходил.

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