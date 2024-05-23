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«Бойкот — это детский сад какой-то». Беляев выступил в поддержку Fan ID

«Бойкот — это детский сад какой-то». Беляев выступил в поддержку Fan ID
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», признался, что не понимает фанатского бойкота против Fan ID.

— Как считаете, Fan ID — добро или зло?
— Считаю, что все приходящие на стадион люди должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чём проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю.

— Если бы вы были простым болельщиком, оформили бы себе Fan ID?
— Конечно. Я добропорядочный гражданин России, что мне скрывать? Бойкотировать закон глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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