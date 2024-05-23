«Ахмат» объявил об уходе президента клуба

Грозненский «Ахмат» в социальных сетях объявил, что Магомед Даудов покинул должность президента клуба.

«Руководивший нашим футбольным клубом «Ахмат» на протяжении почти 13 лет Магомед Даудов сложил с себя полномочия президента клуба.

За эти годы Магомед Хожахмедович не только эффективно исполнял свои обязанности, возложенные на него главой ЧР, Героем России, почётным президентом клуба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, но и стал настоящим братом и другом для каждого члена команды. Магомед Хожахмедович сделал очень многое для развития клуба. Клуб стал стабильным участником Премьер-Лиги, не испытывая за все эти годы никаких трудностей как в вопросе жизнеобеспечения, так и в других критериях, будь то спортивные и другие составляющие.

Мы знаем, что Магомед Хожахмедович всегда будет рядом, и, будучи почётным президентом клуба, продолжит оказывать поддержку и всю необходимую помощь!» — написано в заявлении клуба.