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Канчельскис: Миранчук заслужил победу в Лиге Европы и был частью «Аталанты»

Канчельскис: Миранчук заслужил победу в Лиге Европы и был частью «Аталанты»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте» после победы итальянской команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0). По его мнению, Миранчук заслужил находиться в команде и выиграть с ней второй по значимости еврокубковый турнир.

«Рад за Миранчука. Поздравляю его! О причинах того, что Миранчук не вышел в финале, мы можем только догадываться. Здесь лучше адресовать вопрос главному тренеру. Но Миранчук — часть команды. Он заслужил эту победу и был частью команды, с чем мы его и поздравляем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

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