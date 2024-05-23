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Заварзин: если «Краснодар» выиграет титул, это будет победа Галицкого, а не Мусаева

Заварзин: если «Краснодар» выиграет титул, это будет победа Галицкого, а не Мусаева
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Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о шансах «Краснодара» выиграть чемпионат России сезона-2023/2024.

«С одной стороны, мне бы хотелось, чтобы чемпионом стало «Динамо», а с другой стороны, мне жалко Галицкого, который создал всю инфраструктуру в «Краснодаре». За то, что он сделал, Галицкий заслуживает чемпионского звания России. Он и тренера взял, который ему «смотрит в рот». По существу, будет руководить не Мусаев, а Галицкий. Так что если «Краснодар» выиграет, то это будет победа Галицкого, а никак не Мусаева», — приводит слова Заварзина Vprognoze.ru.

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между «Краснодаром» и «Динамо» состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка.

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