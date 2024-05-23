Пименов: «ПСЖ» — это бренд, но Сафонову лучше рассмотреть другой вариант

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там — основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверное, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его. Может ли Сафонов там капитально присесть? Так я об этом и говорю. А играть только в Кубке Франции — это, наверное, не особо интересно. Сафонов играет на уровне топ-5 лиг, это однозначно. Для Европы € 20 млн — это небольшая сумма, тем более для лучшего вратаря России. За небольшие деньги взять в обойму такого вратаря! Со стороны «ПСЖ» я понимаю этот трансфер, это очень удачное вложение», — приводит слова Пименова Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Отмечалось, что клубы достигли устной договорённости, а сам Сафонов дал согласие на переезд в Париж. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.