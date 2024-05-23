Сёмин высказал мнение, почему Гасперини не выпустил Миранчука на поле в финале Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принял участия в финальном матче Лиги Европы. Вчера, 22 мая, «Аталанта» встречалась в решающем матче турнира с немецким «Байером». Итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0. Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Лёша входит в группу из 20 основных игроков. Гасперини — очень умный тренер, поэтому он и победил. Но у него с «Аталантой» есть такие возможности, что он может покупать только игроков, которые физически одарённые, которые больше внимания уделяют обороне. Он не станет брать футболистов, которые подошли бы условному «Манчестер Сити». Он ищет свои шансы. У него такие возможности.

Алексей играет меньше времени, потому что у «Аталанты» футбол направлен на оборонительные действия. Вчера команда как раз продемонстрировала типичный итальянский футбол, какой он был раньше», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».