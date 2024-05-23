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Защитник «Тампы» Сергачёв: моё сердце не принадлежит никому из команд РПЛ

Защитник «Тампы» Сергачёв: моё сердце не принадлежит никому из команд РПЛ
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что не болеет за какую-то конкретную команду в Российской Премьер-Лиге. Хоккеист сообщил, что поддерживает нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в Мелбет Первой лиге.

«Моё сердце никому из команд РПЛ не принадлежит. Я просто хожу на футбол, мне приятно посмотреть, как играют ребята. Был на «Динамо», «Спартак» звал на игру, но я не смог. Я в целом за красивую игру. Клубы и пиар-компании зовут, а я, конечно, соглашаюсь и болею за эти команды, пока там нахожусь. Но выбирать кого-то одного будет несправедливо. А вообще, я болею за нижнекамский «Нефтехимик», — сказал Михаил Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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