Юран: победа «Аталанты» над «Байером» для меня неожиданная, но заслуженная

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о победе итальянской «Аталанты» в Лиге Европы. Вчера, 22 мая, в решающем матче турнира подопечные Джан Пьеро Гасперини обыграли немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

«Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» — хорошо разобрали соперника. Их игроки всё грамотно выполняли на поле, поэтому не оставили шансов «Байеру». Я не ожидал счёта 0:3, но это заслуга тренеров и игроков, которые готовились к финалу. Было видно, что они сработали на максимум в верхнем прессинге, не давали разбегаться «Байеру». Заслуженная победа, но неожиданная», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.