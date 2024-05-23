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Юран: победа «Аталанты» над «Байером» для меня неожиданная, но заслуженная

Юран: победа «Аталанты» над «Байером» для меня неожиданная, но заслуженная
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о победе итальянской «Аталанты» в Лиге Европы. Вчера, 22 мая, в решающем матче турнира подопечные Джан Пьеро Гасперини обыграли немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» — хорошо разобрали соперника. Их игроки всё грамотно выполняли на поле, поэтому не оставили шансов «Байеру». Я не ожидал счёта 0:3, но это заслуга тренеров и игроков, которые готовились к финалу. Было видно, что они сработали на максимум в верхнем прессинге, не давали разбегаться «Байеру». Заслуженная победа, но неожиданная», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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